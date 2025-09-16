Волк в Индии утащил пятилетнюю девочку в лес и растерзал ее

Пятилетняя девочка в Индии стала жертвой волка. Об этом сообщило издание Times of India.
Трагедия произошла 9 сентября в деревне Парагпурва, штат Уттар-Прадеш. Хищник напал, когда ребенок и ее мать ужинали на улице. Как только женщина отошла в дом за мобильным телефоном, зверь схватил девочку и утащил в лес.
Услышав крики, ее отец и дядя бросились в погоню, но волк скрылся в темноте. Он успел растерзать жертву. Тело с глубокими ранами на спине и лице обнаружили утром в поле, примерно в 800 метрах от дома.
Представитель лесного департамента Рам Сингх Ядав подтвердил, что предварительное расследование указывает на нападение дикого животного. По его словам, патрулирование будет усилено, для поимки волка будут установлены клетки, сказано в статье.
