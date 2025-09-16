Врач предупредил, чем опасны снотворные для пожилых

У пожилых людей бессонница встречается довольно часто. Если простые методы — прогулки, отказ от кофеина или соблюдение режима сна — не помогают, многие обращаются к снотворным. Однако к их приему следует относиться осторожно. Об этом KP.RU рассказал руководитель Клиники нарушений сна Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-невролог, психиатр Руслан Исаев.
— Дозировка снотворных лекарств для людей старшего возраста составляет половину стандартной дозы. Курс приема таких препаратов — желательно не дольше месяца. Категорически нельзя использовать лекарства из группы бензодиазепинов, — отметил специалист.
По словам врача, такие препараты у пожилых вызывают тяжелые побочные эффекты: нарушения памяти и быстрое привыкание. Противопоказано применение препаратов, содержащих фенобарбитал.
— У людей старшего возраста такие лекарства быстро приводят к нарушениям в головном мозге и появлению симптомов, сходных с деменцией, — пояснил медик.
Исаев призвал родственников быть внимательнее и никогда не давать пожилым людям сильнодействующие препараты без контроля врача. Правильный подбор лечения помогает сохранить не только сон, но и качество жизни.