Врач предупредил, чем опасны снотворные для пожилых

У пожилых людей бессонница встречается довольно часто. Если простые методы — прогулки, отказ от кофеина или соблюдение режима сна — не помогают, многие обращаются к снотворным. Однако к их приему следует относиться осторожно. Об этом KP.RU рассказал руководитель Клиники нарушений сна Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-невролог, психиатр Руслан Исаев.