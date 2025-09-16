Ричмонд
В Замбии осудили двух «колдунов» за попытку убийства президента черной магией

В Замбии осудили двух мужчин за попытку убийства президента с помощью черной магии.

В Замбии осудили двух мужчин за попытку убийства президента с помощью черной магии.

Леонард Фири и Джастен Мабулесс Кандунде признаны виновными в заговоре с использованием колдовских ритуалов с целью убить президента Замбии Хакаинду Хичилему. Мужчины были арестованы в декабре после обнаружения у них живого хамелеона, красной ткани, белого порошка и других амулетов, которые, по версии следствия, использовались в ритуалах черной магии.

Суд приговорил обвиняемых к двум годам лишения свободы с каторжными работами. Судья подчеркнул, что мотивом преступления было убийство главы государства, а осужденные представляли угрозу не только президенту, но и всей нации.

Кроме того, мужчины обвинялись в жестоком обращении с дикими животными. По данным полиции, им обещали более 7 тысяч долларов за проведение ритуала. По подозрениям следствия, организатором выступал брат оппозиционного политика Эммануэля «Джей Джей» Банды, который сейчас находится за границей.

Ранее СМИ писали, что обвинения в колдовстве поставили под угрозу жизнь сотен людей в современном мире.