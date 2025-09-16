В Замбии осудили двух «колдунов» за попытку убийства президента черной магией

Леонард Фири и Джастен Мабулесс Кандунде признаны виновными в заговоре с использованием колдовских ритуалов с целью убить президента Замбии Хакаинду Хичилему. Мужчины были арестованы в декабре после обнаружения у них живого хамелеона, красной ткани, белого порошка и других амулетов, которые, по версии следствия, использовались в ритуалах черной магии.