Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Протестующие против наступления на Газу поставили палатки у дома Нетаньяху

В протестах участвуют родственники заложников, которых удерживают в Газе.

Источник: Аргументы и факты

Протестующие против наступления ВС Израиля на город Газа установили палатки неподалёку от резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, информирует Ynet.

В частности, по данным издания, в протестах участвуют родственники заложников, которых удерживают в секторе Газа.

«Семьи заложников установили палатки у резиденции премьер-министр Биньямина Нетаньяху… протестуя против его намерения расширить наземную операцию в городе Газа», — говорится в сообщении.

Правоохранители оцепили зону «радиусом 300 метров» от резиденции.

В ночь на вторник израильские военные начали наступление на город Газа. Соединённые Штаты поддерживают операцию Израиля.

Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли не менее 37 ударов за 20 минут, в том числе с вертолётов.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше