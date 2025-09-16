Протестующие против наступления на Газу поставили палатки у дома Нетаньяху

Протестующие против наступления ВС Израиля на город Газа установили палатки неподалёку от резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, информирует Ynet.
В частности, по данным издания, в протестах участвуют родственники заложников, которых удерживают в секторе Газа.
«Семьи заложников установили палатки у резиденции премьер-министр Биньямина Нетаньяху… протестуя против его намерения расширить наземную операцию в городе Газа», — говорится в сообщении.
Правоохранители оцепили зону «радиусом 300 метров» от резиденции.
В ночь на вторник израильские военные начали наступление на город Газа. Соединённые Штаты поддерживают операцию Израиля.
Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли не менее 37 ударов за 20 минут, в том числе с вертолётов.