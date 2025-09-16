Россияне резко перестали брать кредиты

Средний размер кредита наличными за год увеличился с 175 тысяч рублей до 196 тысяч рублей. При этом средний срок возврата займа сократился с 34 до 30 месяцев. В ОКБ уточняют, что тенденция, вероятно, связана как с изменениями условий кредитования, так и с ростом требований к заемщикам.