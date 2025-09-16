Россияне резко перестали брать кредиты

Объем выданных кредитов в России сократился на 39%
Объем выданных кредитов наличными в России в августе 2025 года снизился на 39% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 317,13 миллиарда рублей. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
«В годовом отношении количество выдач сократилось на 45%, объем — на 39%. В августе 2024 года было выдано 2,96 миллиона кредитов на 519,81 миллиарда рублей», — сказано в сообщении ОКБ. Отмечается, что за месяц текущего года банки выдали 1,62 миллиона кредитов на 317,13 миллиарда рублей.
Средний размер кредита наличными за год увеличился с 175 тысяч рублей до 196 тысяч рублей. При этом средний срок возврата займа сократился с 34 до 30 месяцев. В ОКБ уточняют, что тенденция, вероятно, связана как с изменениями условий кредитования, так и с ростом требований к заемщикам.
Ранее сообщалось, что снижение объема выдачи кредитов наличными происходит на фоне роста просроченной задолженности по необеспеченным потребительским кредитам, которая к середине 2025 года достигла 1,5 триллиона рублей. ЦБ обсуждает ужесточение правил оценки платежеспособности заемщиков, предлагая использовать только официальные данные о доходах, что, по мнению банков, может еще больше сократить доступность кредитов для населения.