Патриарх Кирилл сегодня приедет в Астану на съезд лидеров мировых религий

Как ожидается, во вторник, 16 сентября, Святейший Владыка прибудет в Астану. Семнадцатого сентября в столице Казахстана предстоятель Русской православной церкви выступит на церемонии открытия VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
Согласно программе визита, в четверг патриарх Кирилл совершит молебен в Успенском кафедральном соборе Астаны.
В ходе визита также запланированы посещение храмов, совершение богослужений, общение с духовенством и паствой Митрополичьего округа РПЦ в Казахстане, отметили в пресс-службе патриарха.
VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Астане