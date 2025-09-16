Ричмонд
Патриарх Кирилл сегодня приедет в Астану на съезд лидеров мировых религий

АЛМАТЫ, 16 сен — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит визит в Казахстан 16—19 сентября, где в среду в Астане выступит на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, сообщает сайт Русской православной церкви, передает РИА Новости.

Источник: Sputnik.kz

Как ожидается, во вторник, 16 сентября, Святейший Владыка прибудет в Астану. Семнадцатого сентября в столице Казахстана предстоятель Русской православной церкви выступит на церемонии открытия VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

говорится в сообщении на сайте РПЦ

Согласно программе визита, в четверг патриарх Кирилл совершит молебен в Успенском кафедральном соборе Астаны.

В ходе визита также запланированы посещение храмов, совершение богослужений, общение с духовенством и паствой Митрополичьего округа РПЦ в Казахстане, отметили в пресс-службе патриарха.

VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Астане 16—18 сентября — на нем ожидают духовных лидеров из более чем 60 стран. Тема форума — «Диалог религий: синергия во имя будущего».

