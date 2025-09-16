Генерал Липовой: бойцы на СВО подрывают врагов и погибают сами

Российские военные постоянно совершают подвиги, даже если они стоят им жизни, при этом выбор в сложной ситуации всегда стоит за самим бойцом, сообщил в беседе с aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Таким образом он прокомментировал подвиг бойца из Уфы Ильдара Суфиярова, который весной 2024 года подорвал троих боевиков ВСУ и погиб сам.
«Русские солдаты совершали подобные подвиги во все времена. В таких ситуациях нет строгих правил, решение каждый военнослужащий принимает самостоятельно, будь то солдат или офицер. Решение принимается исходя из сложившейся ситуации. Нет четких законов или приказов, что именно таким образом нужно поступать. Это принимается на месте», — отметил генерал.
Липовой предложил наградить Суфиярова, добавив, что его подвиг заслуживает самой высокой награды.
