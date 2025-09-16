Россиянам стала доступна выездная регистрация биометрии

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Выездная регистрация подтвержденной биометрии стала доступна россиянам — такой способ является альтернативой посещению отделению банков, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ), оператора государственной Единой биометрической системы, Владислав Поволоцкий.
«Плюс не так давно мы вместе с партнерами запустили сервис выездной регистрации подтвержденной биометрии. Теперь эта важная функция не привязана к отделениям банков», — сказал Поволоцкий.
Он отметил, что эта бесплатная функция, которую можно заказать через сайт Центра биометрических технологий. После этого приезжает сотрудник банка. Он проверяет паспорт и СНИЛС, делает фото и записывает голос.
По словам Поволоцкого, ключевым элементом при выездной регистрации остается очная идентификация гражданина. «Курьер — сотрудник банка — несет ответственность вплоть до уголовной за достоверность внесенных в систему сведений», — отметил Поволоцкий.
«Важно, что при выездной регистрации вы получаете биометрию подтвержденного уровня — такую же как при регистрации в банке. А она открывает доступ ко всем сервисам Единой биометрической системы», — добавил глава ЦБТ.