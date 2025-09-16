Автоэксперт Мосеев: Hyundai Solaris будет стоить от 2 млн после возвращения

«Если мы берем Solaris, который в максимальной комплектации стоил в прошлой жизни 1,25 млн рублей, то сейчас он в максимальной комплектации, если это будет чистый импорт, будет стоить 2,3 млн, может быть, даже больше. Если это будет производство на заводе в Питере, с субсидиями, то цена будет достигать 2 миллионов. Но цена все равно вырастет почти в два раза по сравнению с тем, сколько машины стоили до ухода компании с рынка. Так по любой модели в принципе можно сказать, 80−90 процентов добавить и получится примерная стоимость», — уточнил Мосеев.