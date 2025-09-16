Автоэксперт Мосеев: Hyundai Solaris будет стоить от 2 млн после возвращения

Цены на автомобили Hyundai в случае возвращения компании на российский рынок вырастут на 80−90% в сравнении с тем, сколько они стоили в 2021 году. Об этом aif.ru рассказал автоэксперт, экс-президент РОАД Олег Мосеев.
«Я иногда с удивлением слушаю, что говорят люди. Вот, Solaris стоил миллион, вернется Hyundai и опять он будет стоить миллион. Не будет. Во-первых, мировая инфляция привела к тому, что цены на автомобили в мире выросли. Во-вторых, инфляцию внутри России никто не отменял. И курс доллара сравните, какой был тогда и какой сейчас. А даже при локализации производства валютная составляющая все равно есть и существенная. Поэтому, конечно же, старых цен не будет», — сказал Мосеев.
На примере Hyundai Solaris эксперт объяснил, как изменятся цены.
«Если мы берем Solaris, который в максимальной комплектации стоил в прошлой жизни 1,25 млн рублей, то сейчас он в максимальной комплектации, если это будет чистый импорт, будет стоить 2,3 млн, может быть, даже больше. Если это будет производство на заводе в Питере, с субсидиями, то цена будет достигать 2 миллионов. Но цена все равно вырастет почти в два раза по сравнению с тем, сколько машины стоили до ухода компании с рынка. Так по любой модели в принципе можно сказать, 80−90 процентов добавить и получится примерная стоимость», — уточнил Мосеев.
Ранее сообщалось, что южнокорейский бренд Hyundai, ушедший из России после начала СВО, подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака, который позволит компании торговать пищевыми продуктами и напитками.