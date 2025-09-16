Раскрыта реальная причина исчезновения Лолиты Милявской с телеэкранов

Певица Лолита Милявская опровергла информацию о попадании в черный список российского телевидения после скандала с «голой» вечеринкой. В беседе с изданием «Абзац» артистка заявила, что не снимается в телепроектах по причине «отсутствия интереса» к данному формату.
Исполнительница хита «На Титанике» подчеркнула, что ее исчезновение с телеэкранов не связано с последствиями скандала, а обусловлено исключительно личными предпочтениями.
Информация о том, что меня не хотят пускать на ТВ, — абсолютная глупость. Я просто не хожу на телевидение по причине отсутствия интереса к нему, заверила Милявская.
Артистка отметила, что за 40 лет карьеры достаточно снималась в различных передачах, и у нее сохраняются прекрасные отношения с телевидением. В настоящее время певицу больше привлекают альтернативные платформы, и она сознательно выбирает проекты, где еще не успела побывать.
Напомним, что певица оказалась в центре внимания после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. После этого ее перестали приглашать на телевидение, а концерты стали массово отменять по России. Сорвался большой гастрольный тур, посвященный 60-летию артистки. Сама Милявская охарактеризовала происходящее как организованную травлю.
