Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыта реальная причина исчезновения Лолиты Милявской с телеэкранов

Певица Лолита Милявская опровергла информацию о попадании в черный список российского телевидения после скандала с «голой» вечеринкой.

Певица Лолита Милявская опровергла информацию о попадании в черный список российского телевидения после скандала с «голой» вечеринкой. В беседе с изданием «Абзац» артистка заявила, что не снимается в телепроектах по причине «отсутствия интереса» к данному формату.

Исполнительница хита «На Титанике» подчеркнула, что ее исчезновение с телеэкранов не связано с последствиями скандала, а обусловлено исключительно личными предпочтениями.

Информация о том, что меня не хотят пускать на ТВ, — абсолютная глупость. Я просто не хожу на телевидение по причине отсутствия интереса к нему, заверила Милявская.

Артистка отметила, что за 40 лет карьеры достаточно снималась в различных передачах, и у нее сохраняются прекрасные отношения с телевидением. В настоящее время певицу больше привлекают альтернативные платформы, и она сознательно выбирает проекты, где еще не успела побывать.

Напомним, что певица оказалась в центре внимания после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. После этого ее перестали приглашать на телевидение, а концерты стали массово отменять по России. Сорвался большой гастрольный тур, посвященный 60-летию артистки. Сама Милявская охарактеризовала происходящее как организованную травлю.

Читайте также: Соседка Аглаи Тарасовой неожиданно поддержала актрису после задержания.