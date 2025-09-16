Омский суд конфисковал автомобиль у повторного пьяного водителя

Октябрьский районный суд Омска вынес приговор местному жителю по уголовному делу о повторном вождении в состоянии опьянения. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Об этом сообщили 15 сентября в прокуратуре региона.
Инцидент произошел в феврале 2025 года на улице 5-я Кордная. Сотрудники Госавтоинспекции задержали гражданина за пьяное управление автомобилем Mazda Demio. Ранее этот же водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.
Суд назначил фигуранту 200 часов обязательных работ с лишением водительских прав на два года. По ходатайству гособвинителя машину правонарушителя конфисковали в доход государства.
