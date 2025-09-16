Омский суд конфисковал автомобиль у повторного пьяного водителя

Инцидент произошел в феврале 2025 года на улице 5-я Кордная. Сотрудники Госавтоинспекции задержали гражданина за пьяное управление автомобилем Mazda Demio. Ранее этот же водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.