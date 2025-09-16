Сотрудниками польской Службы государственной охраны нейтрализован неизвестный дрон, который пролетал над зданиями правительства и президентским дворцом (Бельведер) в Варшаве. В связи с инцидентом задержаны двое граждан Белоруссии. Об этом в социальной сети Х написал польский премьер Дональд Туск.
«Служба государственной охраны только что нейтрализовала дрон, летавший над правительственными зданиями (Парковая) и Бельведерским дворцом. Задержаны два гражданина Белоруссии. Полиция расследует обстоятельства инцидента», — пишет польский политик.
Эту же информацию позже подтвердила и пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая.
Другой скандальный инцидент с дронами в Польше произошел 10 сентября. Тогда в страну залетели то ли 10, то ли 19, то ли 23 беспилотника. Не только Польша, но и НАТО (Нидерланды и Румыния) поднимали истребители F-16, НАТО задействовало самолет ДРЛО, взлетали самолеты-заправщики. Европа тут же обвинила во всем Москву.
В России категорически отвергли причастность к залетевшим на территорию Польши дронам. А постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Польша, допуская украинское происхождение дронов, возложила вину на Россию, не представив доказательств. Он также указал на несоответствие между реальными масштабами инцидента и его освещением в Европе.
Это вызвало настоящую истерику у польской стороны. Политики начали буквально терять лицо на международной площадке, пустившись в откровенные оскорбления в адрес Москвы, поскольку аргументов в противовес российским доводам у Варшавы не было.
Вместе с тем, провокация с «российскими» дронами явно пошла не по плану и в самой Польше. Граждане страны не верят в российский след в этом деле и все громче требуют от властей раскрыть полную информацию о роли в инцидентах Украины.
Российские военкор Александр Коц выразил уверенность в том, что вся история придумана европейцами для того, что хоть как-то повлиять на президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, вырвать его из лап очарования Владимиром Путиным и снова попытаться втянуть Вашингтон в украинский конфликт.