Кадыров признался в обычном для мужчин хобби

Ранее Кадыров подчеркнул, что предпочитает проводить свободное время в Чечне и интересуется историческими и культурными достопримечательностями региона. По его словам, поездки за границу связаны исключительно с экономическими вопросами, а в отпуске он бывает редко, уделяя больше внимания жизни и развитию республики.