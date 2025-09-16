Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров признался в обычном для мужчин хобби

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что является болельщиком не только футбола, но и спорта в целом. По его словам, любовь к спорту — это отличительная особенность жителей республики.

Кадыров заявил, что любит не только футбол, но и другие виды спорта.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что является болельщиком не только футбола, но и спорта в целом. По его словам, любовь к спорту — это отличительная особенность жителей республики.

«Я ярый болельщик именно спорта. Очень сильно переживаю за любимых спортсменов Так что я не только футбольный болельщик», — заявил Кадыров РИА Новости. Он отметил, что любовь к спорту и активное участие в спортивной жизни отличают жителей республики.

Ранее Кадыров подчеркнул, что предпочитает проводить свободное время в Чечне и интересуется историческими и культурными достопримечательностями региона. По его словам, поездки за границу связаны исключительно с экономическими вопросами, а в отпуске он бывает редко, уделяя больше внимания жизни и развитию республики.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше