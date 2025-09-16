Иностранные наемники, которые воюют на стороне Украины, использовали мобилизованных солдат ВСУ как живой щит при боях за населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Об этом сообщил разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской армии группировки войск «Восток» с позывным «Окр».
— Были наемники польские. Они уничтожали и негров тоже. Наемники работают сами по себе, иногда они используют как приманку украинских бойцов: посадят в лесополосе двух человек, мы этот «опорник» берем, а ночью они могут приехать, высадиться и идти пешком вдоль лесополосы с тепловизором, — цитирует его РИА Новости.
Такая тактика используется регулярно: наемники выдвигают вперед мобилизованных военных ВСУ, а потом сами подключаются к атаке, рассчитывая застать подразделения ВС РФ врасплох, добавил российский разведчик.
По его словам, противник активно применяет ночные высадки и тепловизоры, но скрыться от наблюдения становится все труднее.
Бойцы ВСУ по ошибке расстреляли взвод украинских штурмовиков, которые подошли к ним с тыла, сообщили 9 сентября в Telegram-канале Shot. Бойня произошла у автовокзала в Купянске неподалеку от улицы Химушина.