В Иркутской области китайские авто с пробегом стали популярнее на 37%

Летом 2025 года рынок подержанных автомобилей в Иркутской области показал неоднозначную динамику. Общие продажи машин с пробегом упали на 6%, однако китайские бренды продемонстрировали резкий рост — спрос на них увеличился на 37% по сравнению с прошлым годом. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе автомобильного портала «Дром».