В Иркутской области китайские авто с пробегом стали популярнее на 37%

Летом 2025 года рынок подержанных автомобилей в Иркутской области показал неоднозначную динамику. Общие продажи машин с пробегом упали на 6%, однако китайские бренды продемонстрировали резкий рост — спрос на них увеличился на 37% по сравнению с прошлым годом. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе автомобильного портала «Дром».
Несмотря на такой скачок, доля китайских машин на вторичном рынке остается незначительной и составляет всего 2%. Аналитики связывают этот всплеск с двумя ключевыми факторами.
— Рост продаж напрямую связан с большими скидками на новые китайские автомобили, которые ранее были на складах, а также со снижением кредитных ставок, — пояснил аналитик «Дрома» Игорь Олейников.
При этом средняя цена подержанных китайских авто в регионе выросла на 15%, хотя некоторые популярные модели, напротив, подешевели. Например, Geely Coolray и Chery Tiggo 7 Pro упали в цене до 1,7 миллиона рублей.
Традиционно большинство покупателей в регионе по-прежнему предпочитают японские марки, которые занимают 71% рынка. Немецкие автомобили также немного прибавили в продажах, в то время как корейские, отечественные и другие европейские бренды показали снижение спроса.
