В Гидрометцентре рассказали о погоде на бархатный сезон

На юге европейской части России ожидается понижение температуры.
Со вторника в России ожидается понижение температуры на юге европейской части. К пятнице дневные температуры в регионе снизятся до плюм 21… плюс 24 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Понижение температуры прогнозируется на юге европейской части России со вторника, к пятнице температура понизится до плюс 21 — плюс 24 градусов», — отметил научный руководитель Гидрометцентра России. Он подчеркнул, что такие показатели соответствуют разгару бархатного сезона.
По словам Вильфанда, ночные температуры также изменятся и будут находиться в диапазоне плюс 16… плюс 18 градусов. При этом температура воды на Черноморском побережье остается высокой: в Сочи — 25 градусов, в Геленджике — 23, в Туапсе — 24 градуса.