Миколог Дьяков: мощнейшая волна осенних опят пришла в Подмосковье

Осенние опята заполонили леса Подмосковья, сообщил в беседе с aif.ru миколог Максим Дьяков.
Специалист отметил, что супергрибной сезон продлится в Москве и области до первых заморозков. Грибы продолжат расти, пока погода будет оставаться теплой, а лесная подстилка — влажной.
Дьяков добавил, что сократить количество грибов могут не только первые заморозки, но и излишне засушливая погода.
«Сейчас в Подмосковье идет мощнейшая волна осенних опят. Начинают расти грузди — и черные, и белые. Также встречаются белые грибы, маслята, подосиновики», — отметил эксперт.
Ранее миколог Дьяков назвал три главные ошибки при сборе грибов.
Специалист подчеркнул, что собирать нужно только те грибы, в которых точно уверен — когда не возникает ни малейших сомнений.
Дьяков посоветовал при первых подозрительных симптомах после употребления грибов пить рвотные препараты.