Миколог Дьяков: мощнейшая волна осенних опят пришла в Подмосковье

Специалист отметил, что супергрибной сезон в 2025 году продлится до тех пор, пока на улице будет тепло, а лесная подстилка — влажной.

Источник: Аргументы и факты

Осенние опята заполонили леса Подмосковья, сообщил в беседе с aif.ru миколог Максим Дьяков.

Специалист отметил, что супергрибной сезон продлится в Москве и области до первых заморозков. Грибы продолжат расти, пока погода будет оставаться теплой, а лесная подстилка — влажной.

Дьяков добавил, что сократить количество грибов могут не только первые заморозки, но и излишне засушливая погода.

«Сейчас в Подмосковье идет мощнейшая волна осенних опят. Начинают расти грузди — и черные, и белые. Также встречаются белые грибы, маслята, подосиновики», — отметил эксперт.

Ранее миколог Дьяков назвал три главные ошибки при сборе грибов.

Специалист подчеркнул, что собирать нужно только те грибы, в которых точно уверен — когда не возникает ни малейших сомнений.

Дьяков посоветовал при первых подозрительных симптомах после употребления грибов пить рвотные препараты.