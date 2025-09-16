Ричмонд
В АКРА объяснили, почему в России существенно подешевели яйца

Средний ценник за десяток куриных яиц в России на 8 сентября упал до 82,49 рубля.

Средний ценник за десяток куриных яиц в России на 8 сентября упал до 82,49 рубля. Это на 21,1% меньше, чем годом ранее. Такое существенное снижение стало возможным благодаря государственным мерам регулирования, сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

«Средние цены на десяток куриных яиц по состоянию на 8 сентября составили 82,49 рубля, что на 21,1% меньше, чем годом ранее. Это отражает устойчивую тенденцию к снижению цен на яйца за последний год, которое стало возможным благодаря активным мерам госрегулирования», — рассказал он агентству РИА Новости.

Среди таких мер эксперт перечислил обнуление ввозных таможенных пошлин и временный запрет на вывоз яиц. Это способствовало росту предложения на внутреннем рынке.

Также с птицефабриками были заключены соглашения о сдерживании торговых наценок. А с 1 февраля 2025 года куриные яйца попали в список социально значимых продуктов, что заставило производителей снизить цены.

