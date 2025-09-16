В АКРА объяснили, почему в России существенно подешевели яйца

«Средние цены на десяток куриных яиц по состоянию на 8 сентября составили 82,49 рубля, что на 21,1% меньше, чем годом ранее. Это отражает устойчивую тенденцию к снижению цен на яйца за последний год, которое стало возможным благодаря активным мерам госрегулирования», — рассказал он агентству РИА Новости.