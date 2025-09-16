Ричмонд
Матч Первой футбольной лиги неожиданно завершился массовой дракой игроков

Игра десятого тура Первой лиги между московской «Родиной» и воронежским «Факелом» на стадионе «Арена Химки» завершилась скандалом.

Уточняется, что подопечные столичного клуба одержали победу со счетом 2:0 под судейством арбитра Игоря Капленкова, но после финального свистка на поле вспыхнул конфликт, который быстро перерос в массовую драку с участием игроков и персонала обеих команд.

Судья был вынужден показать несколько красных и желтых карточек. Позже наставник «Факела» Игорь Шалимов рассказал, что соперники извинились за инцидент: по его словам, после второго гола один из футболистов «Родины» спровоцировал гостей жестом, что и стало причиной вспышки эмоций. Тем не менее, трое игроков победившей команды пришли в раздевалку соперника, принесли извинения и пожелали удачи.

«Факел», вернувшийся в этом сезоне в Первую лигу после выступления в РПЛ, не смог воспользоваться шансом выйти на первое место и остался третьим с 22 очками. «Родина» же одержала четвертую победу подряд и поднялась на седьмую строчку, имея в активе 16 очков.

