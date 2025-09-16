Кадыров признался, что является ярым болельщиком

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался в интервью РИА Новости, что является не только страстным футбольным фанатом, но и активным сторонником спорта в целом.
Он отметил, что очень эмоционально переживает за своих любимых спортсменов и внимательно следит за спортивными событиями. По его словам, чеченцы в целом отличаются яркой любовью к спорту — они не только болеют за команды и спортсменов, но и активно занимаются физической культурой.
Кадыров подчеркнул, что его интерес к спорту выходит за рамки простого боления за команду. Он выразил уверенность, что спорт играет важную роль и в жизни каждого чеченца, и в развитии региона в целом.
Ранее Кадыров заявил, что родители должны отвечать за поступки своих детей, и в Чечне будут и дальше требовать ответа за действия детей от их родителей.