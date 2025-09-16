Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров признался, что является ярым болельщиком

Глава Чечни очень эмоционально переживает за своих любимых спортсменов.

Источник: Аргументы и факты

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался в интервью РИА Новости, что является не только страстным футбольным фанатом, но и активным сторонником спорта в целом.

Он отметил, что очень эмоционально переживает за своих любимых спортсменов и внимательно следит за спортивными событиями. По его словам, чеченцы в целом отличаются яркой любовью к спорту — они не только болеют за команды и спортсменов, но и активно занимаются физической культурой.

Кадыров подчеркнул, что его интерес к спорту выходит за рамки простого боления за команду. Он выразил уверенность, что спорт играет важную роль и в жизни каждого чеченца, и в развитии региона в целом.

Ранее Кадыров заявил, что родители должны отвечать за поступки своих детей, и в Чечне будут и дальше требовать ответа за действия детей от их родителей.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше