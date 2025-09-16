Эксперт объяснил, почему гормональные мази мешают лечить грибок

— Людям всегда хочется как можно скорее избавиться от неприглядных поражений кожи — корок, шелушений. Не терпеть зуд. Все эти симптомы быстро убирают кортикостероиды. Поэтому сейчас даже врачи нередко назначают их параллельно с противогрибковыми мазями. Но, по сути, они снижают эффективность борьбы с грибами, — заключил исследователь.