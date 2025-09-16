Эксперт объяснил, почему гормональные мази мешают лечить грибок

Часто больные, не пройдя необходимой диагностики, используют против грибков кортикостероидные мази — противовоспалительные средства на основе гормонов. Исследователь, заведующий кафедрой фармацевтической технологии с курсом медицинской биотехнологии Пятигорского медико-фармацевтического института — филиала Волгоградского государственного медицинского университета Дмитрий Компанцев рассказал KP.RU, чем может быть опасно такое самолечение.
— Такие препараты на какое-то время снимают зуд и внешние проявления микозов. Но при этом подавляют местный кожный иммунитет, еще больше повышая уязвимость для грибковых инфекций, — уточнил специалист.
В таких условиях у грибков возрастает риск выработать устойчивость к применяемым препаратам. Существует серьезная проблема баланса при оказании медпомощи при микозах.
— Людям всегда хочется как можно скорее избавиться от неприглядных поражений кожи — корок, шелушений. Не терпеть зуд. Все эти симптомы быстро убирают кортикостероиды. Поэтому сейчас даже врачи нередко назначают их параллельно с противогрибковыми мазями. Но, по сути, они снижают эффективность борьбы с грибами, — заключил исследователь.