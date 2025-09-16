В Уфе белые розы Юрия Шатунова украли старики-разбойники

Парочка пенсионеров наведалась ранним утром к Городскому дворцу культуры с лопатами и выкопала несколько кустов белых роз. Сейчас вандалов, осквернивших памятную аллею певца, ищет полиция.
Аллею в память о знаменитом уроженце Башкирии, ушедшем из жизни в 48 лет от инфаркта, заложили в день его рождения — 6 сентября. В этом году Юрию Шатунову исполнилось бы 52 года.
Место расположения мемориальной аллеи на проспекте Октября в столице Башкирии выбрали неслучайно. Именно на сцене ГДК в 2022 году Юра давал свой большой концерт. Идея принадлежит поклонницам певца. Они закупили в городском питомнике 100 саженцев розовых кустов. В будущем цветы могут разрастись до тысячи штук.
Через несколько дней уфимцы заметили, что нескольких кустов уже нет. По словам организаторов акции, дворник видел, как пара пожилых людей — мужчина и женщина — стояли у клумбы с инструментом для земляных работ.
Это повергло фанатов в шок, которые не ожидали, что подобное может произойти. Они надеялись, что аллея станет достоянием общественности, а не местом для совершения вандализма.
Организаторы написали заявление в полицию. Теперь стариков-разбойников ищут правоохранители. Если поиски увенчаются успехом, поклонники артиста потребуют восстановить поврежденный памятный объект.
Напомним, солист культовой группы «Ласковый май» Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в башкирском городе Кумертау. Мать мальчика — Вера Шатунова, отец — Василий Клименко. Юрию дали фамилию матери, поскольку родного отца мальчик не видел. Когда ребенку было три года, мать и отец Шатунова расстались. Первые четыре года своей жизни Юра провел у бабушки с дедушкой в окрестностях Кумертау. Затем он перебрался с матерью в деревню, где она снова вышла замуж. Однако отношения с новым мужем мамы тоже не заладились: отчим злоупотреблял алкоголем, и Юра нередко сбегал из дома к родственникам.
Когда Шатунову исполнилось 11 лет, его мама ушла из жизни. Тогда мальчика и определили в детский дом поселка Акбулак Оренбургской области, а через год перевели в школу-интернат № 2 Оренбурга. Родственники у парня были, но никто не решился взять в семью еще один рот, а бабушка была уже очень старенькой.
В родную республику Юрий Шатунов приезжал с гастролями нечасто. Певец скоропостижно скончался 23 июня 2022 года от обширного инфаркта в подмосковном Домодедово.
В Башкирии помнят своего знаменитого земляка и стараются увековечить его память. В год, когда Шатунову исполнилось бы 50 лет, на фасаде республиканской гимназии-интерната № 3 имени Муртазы Рахимова в Кумертау торжественно открыли мемориальную доску Юры Шатунова. В июне прошлого года в селе Исянгулово Зианчуринского района, где певец несколько лет жил и учился, высадили аллею «Ангел белых роз».