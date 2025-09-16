В Уфе белые розы Юрия Шатунова украли старики-разбойники

Напомним, солист культовой группы «Ласковый май» Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в башкирском городе Кумертау. Мать мальчика — Вера Шатунова, отец — Василий Клименко. Юрию дали фамилию матери, поскольку родного отца мальчик не видел. Когда ребенку было три года, мать и отец Шатунова расстались. Первые четыре года своей жизни Юра провел у бабушки с дедушкой в окрестностях Кумертау. Затем он перебрался с матерью в деревню, где она снова вышла замуж. Однако отношения с новым мужем мамы тоже не заладились: отчим злоупотреблял алкоголем, и Юра нередко сбегал из дома к родственникам.