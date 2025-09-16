Ричмонд
Автоэксперт Мосеев оценил сроки возвращения Hyundai на рынок РФ

Hyundai зарегистрировала новый товарный знак в России, но возвращение бренда исключено в ближайшее время из-за санкций, считает автоэксперт Мосеев. Компания защищает своё имя на российском рынке.

Источник: Аргументы и факты

Южнокорейская компания Hyundai, несмотря на заявку в Роспатент о регистрации товарного знака, не вернется на российский рынок в ближайшем будущем из-за действия антироссийских санкций. Об этом aif.ru заявил автоэксперт, экс-президент РОАД Олег Мосеев.

Южнокорейский бренд Hyundai, ушедший из России после начала СВО, подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака, который позволит компании торговать пищевыми продуктами и напитками.

«В ближайшее время они точно не вернутся, пока не отменятся санкции, и американские, и европейские. Потому что компания представлена на этих двух рынках, и, естественно, они не будут рисковать», — сказал Мосеев.

Автоэксперт также объяснил регистрацию товарного знака, не связанного с авто, желанием компании защитить свое имя и не допустить его использования другими на рынке.