Автоэксперт Мосеев оценил сроки возвращения Hyundai на рынок РФ

Южнокорейский бренд Hyundai, ушедший из России после начала СВО, подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака, который позволит компании торговать пищевыми продуктами и напитками.
«В ближайшее время они точно не вернутся, пока не отменятся санкции, и американские, и европейские. Потому что компания представлена на этих двух рынках, и, естественно, они не будут рисковать», — сказал Мосеев.
Автоэксперт также объяснил регистрацию товарного знака, не связанного с авто, желанием компании защитить свое имя и не допустить его использования другими на рынке.