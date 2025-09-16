Омичам предложили вернуть мобильный интернет за тысячу рублей

На популярной онлайн-площадке объявлений появилось новое предложение для омичей, столкнувшихся летом и осенью 2025 года с ограничениями мобильного интернета. Неизвестный продавец пообещал вернуть стабильное соединение 4G и доступ ко всем платформам.
«Не хватает приложений из белого списка? Предлагаю инструкцию, как вернуть интернет на телефоне, все будет как раньше — 4G, звонки и доступ ко всем сайтам без перебоев», — написал автор объявления. Он также подчеркнул, что работает с гарантией на свои услуги.
Напомним, Минцифры Омской области планирует расширить перечень ресурсов, доступных при ограничениях. В ближайшее время в «белый список» войдут официальные порталы правительства региона и исполнительных органов власти.
