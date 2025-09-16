Супергрибной сезон как в 2025 году бывает раз в 10 лет

В этом году грибной сезон прошел практически без перерывов из-за хорошей погоды, сообщил в беседе с aif.ru миколог Максим Дьяков.
Пользователи Сети ранее рассказали об интересной аномалии — обычно грибной сезон разделен на несколько периодов, а в этом году он был практически беспрерывным. По словам специалистов, такое бывает примерно раз в 10 лет.
«Все решает погода. Как только погода хорошая, начинают расти грибы. Погода должна быть теплой, а лесная подстилка — влажной. Конечно, есть сезонные грибы, например, осенние. Но в целом нет жесткого ограничения — сезон или не сезон. Грибы не по календарю растут», — отметил специалист.
Миколог добавил, что сейчас в подмосковных лесах можно встретить белые грибы, подосиновики, грузди.
Ранее Дьяков сообщил, что стартовал сезон, когда можно найти летние и осенние грибы.