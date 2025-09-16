Сергей Кравчук: Муниципальный автопарк пополнился новым трамваем с искусственным интеллектом

В Хабаровске продолжается обновление городского электрического транспорта. На средства из муниципального бюджета был закуплен новый трамвай российского производства — его стоимость составила более 87 миллионов рублей, сообщает ИА AmurMedia.
«У нового трамвая есть технические новшества, — рассказал начальник трамвайного депо Павел Березовский. — Например, искусственный интеллект: в систему управления машиной встроена камера, предупреждающая о возможном столкновении с другим транспортом. На каждой двери стоит валидатор. Также у нового трамвая есть 500 метров автономного хода — в случае аварийной ситуации он сможет доехать до разворотного кольца либо на место ремонта».
В салоне зимой будет работать обогреватель, а летом — кондиционер. Имеется видеонаблюдение, встроены USB-розетки для зарядки гаджетов. Для маломобильных граждан в трамвае предусмотрен заниженный пол, специальные места.
Сейчас новый электротранспорт будет проходить испытания — 100 км обкатки. После этого он пойдёт на линию. Ориентировочно через 2 недели трамвай уже будет возить пассажиров.
«На сегодняшний день первый маршрут мы уже обеспечили новыми вагонами, — рассказал начальник управления промышленности и транспорта администрации Хабаровска Владимир Ощановский. — Поэтому руководство городского транспорта поставит этот трамвай на пятый маршрут».
Всего с 2022 по 2025 год за счет средств федерального и городского бюджетов приобретено 34 новых современных троллейбуса с увеличенным автономным ходом и 12 односекционных трамваев.
«Электротранспорт пользуется большой популярностью у хабаровчан, в том числе благодаря возможности избежать пробок. В рамках поручения президента РФ Владимира Путина по развитию транспортных систем в крупных и средних городах при поддержке губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина мы активно модернизируем и обновляем наш общественный транспорт», — подчеркнул мэр краевой столицы Сергей Кравчук.