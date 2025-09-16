AFP: Газа находится под «массированными и нескончаемыми» ударами

Рано утром 16 сентября город Газа подвергается «интенсивным и непрерывным» авиаударам, как сообщает агентство Agence France-Presse, ссылаясь на свидетельства очевидцев.
Предварительные данные, предоставленные порталом Ynet, указывают на то, что за 20 минут израильские вооруженные силы нанесли 37 ударов по Газе. Армия обороны Израиля ведет артиллерийский обстрел, и местные жители наблюдают присутствие танков на улицах. В боевых действиях также задействованы боевые вертолеты.
Отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Министерства обороны страны Исраэль Кац в совместном заявлении назвали оправданным решение об ударах по руководству ХАМАС во вторник, 9 сентября, после терактов в Иерусалиме и секторе Газа.