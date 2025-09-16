Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AFP: Газа находится под «массированными и нескончаемыми» ударами

Очевидцы сообщили о массированных бомбардировках Газы.

Источник: Комсомольская правда

Рано утром 16 сентября город Газа подвергается «интенсивным и непрерывным» авиаударам, как сообщает агентство Agence France-Presse, ссылаясь на свидетельства очевидцев.

Предварительные данные, предоставленные порталом Ynet, указывают на то, что за 20 минут израильские вооруженные силы нанесли 37 ударов по Газе. Армия обороны Израиля ведет артиллерийский обстрел, и местные жители наблюдают присутствие танков на улицах. В боевых действиях также задействованы боевые вертолеты.

Ранее Израиль нанес удар по Дохе, столице Катара. Целью атаки были лидеры палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Погибли по меньшей мере пять человек, среди них глава ХАМАС и руководитель его офиса.

Отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Министерства обороны страны Исраэль Кац в совместном заявлении назвали оправданным решение об ударах по руководству ХАМАС во вторник, 9 сентября, после терактов в Иерусалиме и секторе Газа.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше