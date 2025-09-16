Наёмники, принимающие участие в конфликте на стороне Киева, использовали мобилизованных солдат Вооружённых сил Украины как живой щит в Днепропетровской области, рассказал российский военнослужащий с позывным Окр.
Он уточнил, что речь идёт о боях за населённый пункт Сосновка. Разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской армии группировки войск «Восток» отметил, что наёмники использовали солдат ВСУ в качестве «приманки».
«Были наёмники польские. Они работают сами по себе, иногда они используют ВСУшников как приманку: посадят в лесополосе двух человек, мы этот “опорник” берём, а ночью они могут приехать, высадиться и идти пешком вдоль лесополосы с тепловизором», — сказал он в разговоре с агентством РИА Новости, а также добавил, что видел темнокожих наёмников.
По словам военного, группы наёмников выдвигают вперёд мобилизованных, а затем сами подключаются к атаке.
Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что в ходе подготовки наёмников всегда первыми пропускали на стрельбы. При этом украинцам было запрещено общаться с иностранцами.
Ранее сообщалось, что ликвидированы не менее 92 наёмников Вооружённых сил Украины из Соединённых Штатов.