Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемый в убийстве Кирка был у места за несколько часов до стрельбы

Камера, заснявшая Тайлера Робинсона, установлена на жилом доме возле университета.

Источник: Аргументы и факты

Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон прибыл к университету, где было совершено преступление, за.

за несколько часов до стрельбы, написала газета New York Post.

Журналисты сослались на обнародованные кадры с камер видеонаблюдения. Согласно записям, в 08:23 по местному времени Робинсон проезжал на автомобиле по улице, которая прилегает к университету.

Через полтора часа он уже шёл по ней пешком. В этот момент на подозреваемом были.

красная футболка и серые шорты. После стрельбы, раздавшейся в районе полудня, он был одет в чёрную толстовку и штаны.

Камера, заснявшая Робинсона, установлена на одном из жилых домов. Его хозяйка сообщила журналистам, что после инцидента сотрудники правоохранительных органов обошли местных жителей, чтобы запросить у них видеозаписи с устройств.

Напомним, в Кирка стреляли 10 сентября, когда он выступал в университете в Ореме (штат Юта). После инцидента активиста доставили в больницу, где он скончался. Вечером 11 сентября по подозрению в убийстве был задержан Тайлер Робинсон. ФБР проверяет, не было ли у него сообщников.