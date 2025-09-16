Подозреваемый в убийстве Кирка был у места за несколько часов до стрельбы

Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон прибыл к университету, где было совершено преступление, за.
за несколько часов до стрельбы, написала газета New York Post.
Журналисты сослались на обнародованные кадры с камер видеонаблюдения. Согласно записям, в 08:23 по местному времени Робинсон проезжал на автомобиле по улице, которая прилегает к университету.
Через полтора часа он уже шёл по ней пешком. В этот момент на подозреваемом были.
красная футболка и серые шорты. После стрельбы, раздавшейся в районе полудня, он был одет в чёрную толстовку и штаны.
Камера, заснявшая Робинсона, установлена на одном из жилых домов. Его хозяйка сообщила журналистам, что после инцидента сотрудники правоохранительных органов обошли местных жителей, чтобы запросить у них видеозаписи с устройств.
Напомним, в Кирка стреляли 10 сентября, когда он выступал в университете в Ореме (штат Юта). После инцидента активиста доставили в больницу, где он скончался. Вечером 11 сентября по подозрению в убийстве был задержан Тайлер Робинсон. ФБР проверяет, не было ли у него сообщников.