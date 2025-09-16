Ричмонд
Рассказываем, где пройдет отключение телерадиосигнала в Иркутской области с 17 по 19 сентября 2025

Телевидение и радио временно отключат в Иркутской области с 17 по 19 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение телерадиосигнала в Иркутской области с 17 по 19 сентября 2025 коснется Усть-Кутского, Тайшетского, Усольского, Баяндаевского и других районов. Судя по информации, размещенной на официальном сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети, помехи могут возникнуть из-за плановых работ.

Отключение телерадиосигнала в Иркутской области с 17 по 19 сентября 2025.

Как стало известно КП-Иркутск, нельзя будет посмотреть и послушать РТРС-1, в состав которого входят «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», ОТР, ТВ-центр. Будет недоступен РТРС-2, в состав которого входит РенТВ, СПАС, СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», ТНТ, МИР, МузТВ, а также радиостанция «Радио России» ГТРК Иркутск.

Более подробную информацию о том, где пройдет отключение телерадиосигнала в Иркутской области с 17 по 19 сентября 2025, можно узнать в фотокарточках ниже.

Фото: сайт Российской телевизионной и радиовещательной сети. Фото: сайт Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье китайские авто с пробегом стали популярнее на 37%.