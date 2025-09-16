Генерал Липовой назвал самопожертвование в зоне СВО чертой русского солдата

Российские военные всегда спасают своих товарищей и наносят ущерб врагам, даже ценой собственной жизни, сообщил в беседе с aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Таким образом он прокомментировал подвиг бойца из Уфы Ильдара Суфиярова, который весной 2024 года подорвал троих боевиков ВСУ и погиб сам.
«Очень много примеров самопожертвования русских солдат. Такое происходило во все времена, когда на территорию нашего государства вторгались враги. Наши воины, защищая родину, применяли все способы защиты, вплоть до того, что шли в штыковую, отбивая атаки неприятеля, либо подрывали врага, даже в ущерб себе», — отметил Липовой.
Генерал добавил, что похожие случаи происходили и во время Великой Отечественной войны, и в период военных столкновений в Афганистане или на Кавказе.
«Это характерная черта русского солдата — самопожертвование только ради того, чтобы спасти товарища и нанести максимальный ущерб врагу», — отметил военный эксперт.
Ранее генерал Липовой предложил наградить подорвавшего боевиков ВСУ Суфиярова.