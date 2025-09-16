В секторе Газа при обстрелах Израиля погибли свыше 60 человек

Не менее 60 человек погибли в секторе Газа в результате обстрелов со стороны ВС Израиля, информирует WAFA.
Основная часть погибших — в городе Газа.
«В результате израильских авиаударов, продолжающихся в секторе Газа с начала понедельника, погибло 62 человека, большинство — в городе Газа», — говорится в сообщении.
По данным Al Jazeera, четыре человека погибли при авиаударе по жилому дому в городе Газа.
«В результате израильской атаки по району Сабра погибли четыре человека, множество ранены», — сказано в материале.
В ночь на вторник Израиль начал наступление на город Газа. Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли не менее 37 ударов за 20 минут, в том числе с вертолётов.
