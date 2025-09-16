Стало известно, почему в Красноярске не работает интернет 16 сентября

Хуже всего ситуация с мобильным интернетом в Октябрьском и Ленинском районах. Там не работает мобильный интернет на главных улицах — пр. Свободный, Киренского, Годенко, Высотная, Ладо Кецховели, пр. Красноярский рабочий, Мичурина и другие. Нет интернета и на окраинах в Ленинском районе — Черемушки, Энергетики, ул. Тамбовская и др.