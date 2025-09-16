Стало известно, почему в Красноярске не работает интернет 16 сентября

В Красноярске продолжаются проблемы с мобильным интернетом.
По данным портала Downdetector, за сутки из Красноярского края поступила 321 жалоба на работу мобильного интернета, что немного меньше, чем в предыдущие дни. Больше всего жалоб поступало в вечернее время.
Пользователи жаловались на работу мобильного и проводного интернета, а также телевидения. Отмечается, что сбои с мобильным интернетом наблюдаются в Железнодорожном районе, Железногорске и других городах.
Хуже всего ситуация с мобильным интернетом в Октябрьском и Ленинском районах. Там не работает мобильный интернет на главных улицах — пр. Свободный, Киренского, Годенко, Высотная, Ладо Кецховели, пр. Красноярский рабочий, Мичурина и другие. Нет интернета и на окраинах в Ленинском районе — Черемушки, Энергетики, ул. Тамбовская и др.
Отмечаются проблемы и в других районах, к примеру, на улицах Вавилова, Свердловская, микрорайоне Белые Росы и др.
Напомним, что проблемы с мобильным интернетом в Красноярском крае возникли с 26 июля. Власти объясняют ограничения необходимостью обеспечения безопасности и не дают сроков, когда ограничения снимут.
Для удобства Минцифры ввело так называемые «белые списки» — перечень сайтов и приложений, которые доступны при ограниченном мобильном интернете. Это госуслуги, маркетплейсы, отечественные мессенджеры, банковские приложения и некоторые другие.
Гражданам советуют пользоваться проводным интернетом и Wi-Fi, а также иметь при себе наличку и скачанные на устройство оффлайн-карты.
Однако подключить интернет стало сложнее. Ожидание может занять месяц.