В Омске начали предлагать платное восстановление мобильного интернета

На сайте объявлений «Авито» стали появляться предложения по восстановлению доступа к мобильному интернету за деньги.
Так, в одном из объявлений автор обещает, что мобильный интернет будет ловить по всем городам. За услугу продавец просит от 800 рублей по предоплате, обещая гарантию.
«Я делаю так, что по всем городам ловит мобильный интернет, во всех приложениях, через клиент добавляю форматичный тариф, минимум 10 Гбайт — 800 рублей. От вас — только номер, предоплата и добро на проведение работ в письменном виде, от меня — гарантия в письменном виде, время работ плюс/минус 3 дня», — гласит текст объявления.
К предложению также прилагается прайс, куда входят настройка сервера и подключение спутникового интернета (1000 рублей).
Напомним, ранее в омском Минцифры объяснили сбои в работе мобильного интернета мероприятиями, направленными на повышение уровня безопасности, а также предложили жителям пользоваться открытыми точками доступа Wi-Fi.