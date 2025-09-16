В Омске начали предлагать платное восстановление мобильного интернета

«Я делаю так, что по всем городам ловит мобильный интернет, во всех приложениях, через клиент добавляю форматичный тариф, минимум 10 Гбайт — 800 рублей. От вас — только номер, предоплата и добро на проведение работ в письменном виде, от меня — гарантия в письменном виде, время работ плюс/минус 3 дня», — гласит текст объявления.