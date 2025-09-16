В Ангарске жители дома, где взорвался газ, вернулись домой

Специалисты обследовали края дома и установили, что жить там безопасно, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
А вот подъезд, где взорвался газ, будут проверять в течение 10 дней. После этого станет известно, можно ли восстановить жильё и куда девать его владельцев.
Известно, что от взрыва бытового газа, который произошёл из-за нарушений эксплуатации газового оборудования, пострадало 10 квартир и внешняя стена. 11 жильцов поселили в гостинице, 26 временно перебрались к родственникам. Далее их разместят либо у родственников, либо в маневренном фонде.
В Ангарске действует местный режим ЧС. После обследования его могут заменить на региональный, чтобы владельцы разрушенных квартир могли получить компенсации.
По уточнённым данным, пострадало четыре человека, один погиб. Двое из пострадавших находятся в больнице, двое лечатся амбулаторно.
Следователи возбудили уголовное дело.