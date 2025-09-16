Генерал Попов: ВСУ прячут F-16 и Mirage у границ Венгрии, Румынии и Польши

Вооруженные силы Украины прячут истребители F-16 и Mirage 2000 у границ Венгрии, Польши и Румынии, на пораженной авиабазе в Нежине Черниговской области их, вероятнее всего, не было. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
«Аэродром в Нежине является аэродромом “подскока”, то есть для дозаправки или получения дежурного сигнала, чтобы внезапно взлететь и оказаться вблизи наших территорий. Но базирование осуществляется в известном нам аэродроме Староконстантинов, в Стрые, под Винницей, в Ужгороде и Мукачево. Не думаю, что в Нежине были F-16 или Mirage 2000, которых четыре осталось у ВСУ. Скорее всего, прячут, как я сказал, на аэродромах более дальнего расположения, ближе к границам с Венгрией, Румынией и Польшей, чтобы прикрытие было и со стороны этих государств», — пояснил Попов.
Ранее сообщалось, что дроны «Герань» атаковали авиабазу в окрестностях Нежина. Удар пришелся по топливохранилищу, что привело к сильному пожару.
По мнению Попова, удар по авиабазе обезопасит приграничные регионы РФ от атак ВСУ.