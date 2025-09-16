Десять учителей из Хабаровского края вошли в число лучших в России

Минпросвещения России подвело итоги конкурса на соискание премий за достижения в педагогической деятельности. В этом году десять учителей из Хабаровского края удостоены награды, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В 2025 году лауреатами конкурса стали 1250 педагогов из 89 регионов России, десять из них работают в школах Хабаровского края.