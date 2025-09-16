Десять учителей из Хабаровского края вошли в число лучших в России

Минпросвещения России подвело итоги конкурса на соискание премий за достижения в педагогической деятельности. В этом году десять учителей из Хабаровского края удостоены награды, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В 2025 году лауреатами конкурса стали 1250 педагогов из 89 регионов России, десять из них работают в школах Хабаровского края.
В числе лауреатов двое хабаровчан: учитель химии Краевого центра образования Оксана Красноперова и учитель русского языка и литературы лицея «Звездный» Мария Пальникова. Четыре лауреата из Комсомольска-на-Амуре: учитель английского и китайского языков школы № 16 Мария Киселева, учитель биологии школы № 3 Елена Молчанова, учитель английского языка школы № 51 Татьяна Патрина, учитель математики лицея № 33 Наталья Перегудова. Победители также живут и работают в Ванино — учитель русского языка и литературы школы № 4 Евгения Аникина; Октябрьском — учитель физической культуры Алексей Ляма; Вяземском — учитель начальных классов школы № 20 Вероника Рязанова; Николаевске-на-Амуре — учитель начальных классов школы № 2 Юлия Трофимова-Жукова.
В ежегодном конкурсе участвовали учителя, которые работают в школе не менее трех лет. Среди критериев оценки: наличие собственных методических разработок, высокие результаты и достижения учеников в учебной и внеурочной работе, адресная работа педагога с различными категориями учащихся, например с одаренными детьми, детьми-инвалидами или попавшими в трудные жизненные ситуации.
Лауреаты конкурса получат премии в размере 200 тысяч рублей.