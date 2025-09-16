Утром ушел из ПНИ: второй день идут поиски пропавшего 43-летнего инвалида из Башкирии

Пропал 43-летний Равиль Ахметов из Иглинского района Башкирии. Об этом рассказали активисты общественной организации «Поиск детей».
Как сообщают волонтеры, вчера в 06:00 мужчина ушел из психоневрологического интерната, и в настоящее время его местонахождение неизвестно. У пропавшего рост около 177−183 сантиметров, худощавое телосложение, темные короткие волосы и карие глаза. Был одет в темную куртку, темно-синюю рубашку, брюки, черные кроссовки и черную кепку.
— Имеет группу инвалидности, — утверждается в ориентировке.
Волонтеры «Поиск детей» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (927) 969−89−19, 8 (917) 383−56−87 или 112.
