Утром ушел из ПНИ: второй день идут поиски пропавшего 43-летнего инвалида из Башкирии

В Башкирии разыскивают пропавшего 43-летнего инвалида.

Источник: Комсомольская правда

Пропал 43-летний Равиль Ахметов из Иглинского района Башкирии. Об этом рассказали активисты общественной организации «Поиск детей».

Как сообщают волонтеры, вчера в 06:00 мужчина ушел из психоневрологического интерната, и в настоящее время его местонахождение неизвестно. У пропавшего рост около 177−183 сантиметров, худощавое телосложение, темные короткие волосы и карие глаза. Был одет в темную куртку, темно-синюю рубашку, брюки, черные кроссовки и черную кепку.

— Имеет группу инвалидности, — утверждается в ориентировке.

Волонтеры «Поиск детей» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (927) 969−89−19, 8 (917) 383−56−87 или 112.

