Утром ушел из ПНИ: второй день идут поиски пропавшего 43-летнего инвалида из Башкирии

Как сообщают волонтеры, вчера в 06:00 мужчина ушел из психоневрологического интерната, и в настоящее время его местонахождение неизвестно. У пропавшего рост около 177−183 сантиметров, худощавое телосложение, темные короткие волосы и карие глаза. Был одет в темную куртку, темно-синюю рубашку, брюки, черные кроссовки и черную кепку.