Забрал троих из ВСУ: героически погибшего бойца Суфиярова хотят наградить

Российский боец Ильдар Суфияров, который погиб в зоне СВО весной 2024 года, подорвав троих боевиков ВСУ, достоин самой высокой награды, сообщил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Как российские бойцы рискуют жизнью ради товарищей, что отличает русского солдата на поле боя и какой подвиг совершил Суфияров — в материале aif.ru.
Забрал с собой троих боевиков ВСУ.
Липовой предложил наградить Ильдара Суфиярова из Уфы самой высокой наградой. В апреле 2024 года боец с товарищами во время артиллерийского обстрела несколько часов удерживал позиции, не подпуская врага.
Оставшись один и не желая сдаваться в плен, он подорвал гранатой троих боевиков ВСУ. Этот подвиг стоил ему жизни.
Тело бойца обнаружили лишь недавно — рядом лежал его военный билет. Сейчас его доставили в Ростов-на-Дону, где будет проведена экспертиза.
Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что после того, как тело Суфиярова привезут в родной регион, будут определены место и порядок захоронения.
«Он достоин не просто награды, а самой высокой награды. Он не просто свою жизнь отдал, а еще и забрал несколько наших врагов. Жизнь отдал во имя нашей Родины, во имя нашей победы. Поэтому, я считаю, что он будет удостоен награды самой высокой», — отметил Липовой.
Генерал добавил, что российские военные славятся мужеством, которое они проявляют во время военных конфликтов. Речь не только о спецоперации, но и Великой Отечественной войне, конфликтах на Кавказе и в Афганистане.
Один из его товарищей Рустем написал в социальных сетях, что Суфияров и при жизни вел себя как настоящий герой.
Черта русских солдат — самопожертвование.
Генерал Липовой отметил, что самопожертвование — отличительная черта русских солдат. Именно они перед лицом врага готовы пойти на все, лишь бы защитить родину и товарищей.
«Это характерная черта русского солдата — самопожертвование только ради того, чтобы спасти товарища и нанести максимальный ущерб врагу. Такое происходило во все времена, когда на территорию нашего государства вторгались враги. Они применяли все способы защиты, вплоть до того, что шли в штыковую, отбивая атаки неприятеля, либо подрывали врага, даже в ущерб себе», — отметил военный эксперт.
Липовой подчеркнул, что подобное поведение российских военных является их врожденным качеством — никто не заставляет их поступать подобным образом.
«Русские солдаты совершали подобные подвиги во все времена. В таких ситуациях нет строгих правил, решение каждый военнослужащий принимает самостоятельно. Нет четких законов или приказов, что именно таким образом нужно поступать», — отметил генерал.
Ранее генерал Липовой объяснил, когда решают не брать боевиков ВСУ в плен.