Дыр в озоновом слое нет, заявил Вильфанд

«Наблюдается тенденция к сокращению повторяемости, интенсивности этих озоновых “дыр”, которые заключаются в уменьшении концентрации (озона — ред.). “Дыр” как таковых нет, это просто уменьшение… На самом деле, эти исследования ведутся относительно недавно, и сказать, какая норма должна быть — тоже очень непросто», — сказал Вильфанд.