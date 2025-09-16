Слюсарь: Силы ПВО уничтожили БПЛА в пяти районах Ростовской области

Украинские военные пытались атаковать объекты на территории Ростовской области в ночь на вторник, 16 сентября. Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку.
Об этом информировал врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районе», — написал Слюсарь в Telegram-канале, добавив, что зафиксирован один случай возгорания сухой травы при падении обломков БПЛА.
Люди при этом не пострадали, уточнил чиновник.
Накануне сообщалось, что дежурными средствами ПВО за час уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области.
После этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн информировал, что сбитый БПЛА повредил частный дом в Курске.