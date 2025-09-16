Ричмонд
Заболеваемость ОРВИ в Башкирии выросла на 44% за неделю

В республике за 7 дней зафиксировано более 20 тысяч случаев ОРВИ.

Источник: freepik.com

В республике за 7 дней зафиксировано более 20 тысяч случаев ОРВИ, почти половина из них — у детей до 14 лет. Рост заболеваемости составил 44,4% по сравнению с предыдущей неделей.

По данным Роспотребнадзора Башкирии, за последнюю неделю выявлено 20 368 случаев острых респираторных инфекций. Из них 9 774 случая приходятся на детей в возрасте до 14 лет.

Для профилактики сезонного гриппа в регион уже поступило 505 540 доз вакцин. Из них 246 890 доз предназначены для взрослых, а 258 650 — для детей.

На 10 сентября в республике уже привито 389 573 человека. Медики рекомендуют жителям сделать прививку до начала эпидсезона для защиты от опасных осложнений.