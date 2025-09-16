Ричмонд
Девять юных прикамцев обвиняются в краже и покушении на кражу

В Кунгуре завершено расследование уголовного дела в отношении девяти жителей Пермского района и Перми, восемь из которых — несовершеннолетние. Молодых людей обвиняют в краже группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище и покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище в особо крупном размере, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие установило, что в декабре прошлого года шестеро приятелей, взломав дверь, проникли в дом жительницы Кунгурского района и похитили 125 тысяч рублей. Через несколько дней фигуранты привлекли к соучастию еще трех своих знакомых и снова попытались совершить кражу у этой же женщины. В этот раз злоумышленники попали в дом через окно, но их заметили родственники хозяйки и пресекли преступление.

Обвиняемые возместили ущерб, причиненный потерпевшей. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.