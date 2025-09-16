14 крупномерных елей высадили на площади Декабристов в Иркутске

Как рассказали irk.aif.ru в пресс-службе администрации Иркутска, на площади также будет установлена скульптурная композиция из бронзы, которая отражает образы воинов трёх поколений — деда, отца и сына. Работы по изготовлению тематических бронзовых барельефов, посвящённых военным конфликтам, уже завершаются. В ближайшее время в Иркутск доставят гранитные стелы для памятника «Иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга». Бетонные основания под скульптуры уже подготовили.