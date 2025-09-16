14 крупномерных елей высадили на площади Декабристов в Иркутске

В ходе благоустройства площади Декабристов в Иркутске высадили 14 крупномерных сизых елей. Благоустройство территории выполняют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На объекте уже смонтировали освещение, обустроили тротуары и прогулочные дорожки. В ближайшее время также установят урны, качели и скамейки. Специалисты провели санитарную обрезку деревьев.
Как рассказали irk.aif.ru в пресс-службе администрации Иркутска, на площади также будет установлена скульптурная композиция из бронзы, которая отражает образы воинов трёх поколений — деда, отца и сына. Работы по изготовлению тематических бронзовых барельефов, посвящённых военным конфликтам, уже завершаются. В ближайшее время в Иркутск доставят гранитные стелы для памятника «Иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга». Бетонные основания под скульптуры уже подготовили.
Как рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов, также за счёт городского бюджета отремонтировали улицы, прилегающие к площади Декабристов. Фонд капитального ремонта Иркутской области привёл в порядок фасады расположенных поблизости зданий.