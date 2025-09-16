В ОмГУ им. Достоевского рассказали о претендентах на губернаторскую премию

Ранее мы писали об итогах приёмной кампании ОмГУ. В вуз зачислено 2419 абитуриентов. 824 — на бюджет, ещё 1595 будут обучаться на коммерческой основе. По сравнению с 2024 годом число первокурсников выросло на 400 человек.