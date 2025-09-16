Ричмонд
В ОмГУ им. Достоевского рассказали о претендентах на губернаторскую премию

От 28 до 120 тысяч рублей получат сразу 74 первокурсника Омского университета им. Достоевского за отличную учёбу.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Это губернаторские премии, которыми награждают студентов по итогам ЕГЭ и поступления в омские вузы.

Размер премии зависит от набранных баллов. Средства из областного бюджета перечисляют на следующий год обучения.

Как отметили в ОмГУ, самыми популярными выбранными отличниками факультетами стали юридический, исторический, теологический и факультет международных отношений, филологический, переводческий и факультет медиакоммуникаций, экономический, психологический и факультет менеджмента.

Напомним, губернаторскую премию в Омской области дают омским студентам с 2023 года. Тогда её получили 367 студентов. В 2024 году чуть меньше — 359.

Ранее мы писали об итогах приёмной кампании ОмГУ. В вуз зачислено 2419 абитуриентов. 824 — на бюджет, ещё 1595 будут обучаться на коммерческой основе. По сравнению с 2024 годом число первокурсников выросло на 400 человек.