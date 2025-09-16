Ричмонд
В пяти районах Ростовской области отражена атака беспилотников

В донском регионе из-за атаки беспилотников загорелась сухая трава.

Источник: Комсомольская правда

В пяти районах Ростовской области отражена атака вражеских дронов. Об этом написал в своем телеграм-канале глава донского региона Юрий Слюсарь.

— Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районе, — говорится в сообщении.

Вблизи хутора Солонцовский в Верхнедонском районе загорелась сухая трава. Пожар оперативно потушили. Никто из местных жителей пострадал.

— Информация о последствиях на земле уточняется.

Накануне жители региона получили сообщения от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — РСЧС.

— Объявлена беспилотная опасность по территории всей Ростовской области. Рекомендовано проследовать в подвальное помещение или помещение без окон , — сообщения с таким текстом поступило на мобильные жителей сегодня ночью.

