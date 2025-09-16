В Прикамье из-за уссурийского полиграфа под карантин попало 166 тыс. га

Распространение уссурийского полиграфа стало причиной для введения карантина на территории 166 тысяч гектаров земли в регионе, сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Жук-короед распространился на территории лесного фонда, населённых пунктов и других земель в нескольких районах Пермского края. Так, карантин ввели в Нижне-Усьвинском и Чусовском лесничествах в Чусовском районе, в Вильвенском лесничестве в Губахинском округе, а также в Пермском, Осинском и Кудымкарском лесничествах.
Общая площадь, попавшая под карантин, составляет 166669,90 гектар.
«Карантинные фитосанитарные режимы направлены на своевременную локализацию очагов и исключение распространения карантинного объекта», — говорят в Россельхознадзоре.
Напомним, уссурийский полиграф заражает пихты грибком, что приводит к их гибели. Чаще всего для борьбы с вредителем прибегают к санитарной вырубке поражённых деревьев.