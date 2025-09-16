В Прикамье из-за уссурийского полиграфа под карантин попало 166 тыс. га

Жук-короед распространился на территории лесного фонда, населённых пунктов и других земель в нескольких районах Пермского края. Так, карантин ввели в Нижне-Усьвинском и Чусовском лесничествах в Чусовском районе, в Вильвенском лесничестве в Губахинском округе, а также в Пермском, Осинском и Кудымкарском лесничествах.