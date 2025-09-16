Ричмонд
Активисты развернули баннер с Трампом и Эпштейном возле Виндзорского замка

В Британии около Виндзорского замка активисты развернули большой баннер с фото президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации. Об этом сообщило издание Mirror.

— Британское движение «Все ненавидят Илона» создало увеличенную копию фотографии, площадь которой составляет 400 квадратных метров, и разместило ее возле королевской резиденции с целью "испортить визит Трампа в Великобританию, — сказано в статье.

По мнению активистов, визит главы Белого дома в Лондон организован для того, чтобы смягчить ситуацию вокруг его связей с делом финансиста.

— Мы не позволим Трампу использовать Британию для полировки своего имиджа. Мы готовы сделать так, чтобы Эпштейн преследовал его везде, куда бы он ни пошел, — заявили они.

9 сентября сообщалось, что в Конгресс США поступила копия книги за 2003 год, где содержится непристойное поздравление Дональда Трампа для 50-летнего Джеффри Эпштейна. Открытка американского лидера состоит из машинописного текста, который обрамлен контуром обнаженной женщины.

