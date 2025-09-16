Скончался известный американский телерадиоведущий Брюс Дюмон

В США на 82-м году жизни скончался теле- и радиоведущий, продюсер и политический аналитик Брюс Дюмон. О его кончине сообщила телерадиосеть CBS, отметив, что причиной стал продолжительная борьба с онкологическим заболеванием.
Дюмон ушел из жизни в Чикаго — городе, где родился, вырос и провел большую часть своей профессиональной карьеры. Этим летом он отметил 81-й день рождения.
Свое знакомство с телевидением он начал в 1964 году в роли диджея, затем вел спортивные трансляции и занялся продюсированием. Шоумен был племянником Аллена Дюмона — основателя телесети DuMont, некогда конкурировавшей с ведущими американскими каналами. Сам Брюс вспоминал, что интерес к телевидению появился у него в детстве после посещения студии, где снимался культовый сериал «Капитан Видео и его видеорейнджеры».
Настоящая популярность пришла в 1970-х, когда он стал автором и ведущим программ, посвящённых резонансным политическим и социальным событиям — от расследования Уотергейта до работы спецслужб США.
Дюмон неоднократно удостаивался профессиональных наград. Первую значимую премию Iris Award он получил за документальный фильм о подростковых самоубийствах, а награда Golden Gavel досталась ему за работу о цензуре в библиотеках.
