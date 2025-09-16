Скончался известный американский телерадиоведущий Брюс Дюмон

Свое знакомство с телевидением он начал в 1964 году в роли диджея, затем вел спортивные трансляции и занялся продюсированием. Шоумен был племянником Аллена Дюмона — основателя телесети DuMont, некогда конкурировавшей с ведущими американскими каналами. Сам Брюс вспоминал, что интерес к телевидению появился у него в детстве после посещения студии, где снимался культовый сериал «Капитан Видео и его видеорейнджеры».