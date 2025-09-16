Ричмонд
Слюсарь: силы ПВО отразили атаку беспилотников на севере Ростовской области

БПЛА ликвидированы в пяти районах Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные перехватили беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в пяти районах Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что пострадавших нет.

«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районе», — написал Слюсарь в Telegram.

По словам губернатора Ростовской области, на территории Верхнедонского района неподалёку от хутора Солонцовский зафиксировано возгорание сухой травы, в настоящее время оно ликвидировано.

«Загорелась сухая трава, возгорание быстро потушили. Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области при атаке БПЛА пострадали сотрудники школы-интерната.

